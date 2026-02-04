El Clúster TIC de Catalunya Sud creó medio millar de empleos en 2025, un 23% más

Imagen del evento Observatori de Talent TIC en su tercera edición. - CLÚSTER TIC DE CATALUNYA SUD

TARRAGONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las empresas asociadas al Clúster TIC de Catalunya Sud incorporaron 508 profesionales a sus equipos a lo largo de 2025, un 23% más que el año anterior, encadenando cuatro años de crecimiento consecutivo en las contrataciones, ha explicado la entidad este miércoles en un comunicado.

Según las cifras de compartidas en la tercera edición del Observatori de Talent, impulsado por el clúster y la Diputación de Tarragona, han quedado 255 vacantes sin cubrir en el conjunto del ejercicio, o una de cada tres, y las previsiones para 2026 pasan por incrementar todavía más la contratación, hasta superar el medio millar de nuevos empleos.

"Las cifras ponen de manifiesto que hay que centrarse en la formación en la Catalunya Sud para equilibrar la generación de talento con las necesidades del sector", explica el comunicado, para lo que la entidad ha pedido aumentar la generación del talento TIC en la Universitat Rovira i Virgili o en las formaciones profesionales.

El presidente del Clúster y consejero delegado de Movertis, Pablo Mazón, ha destacado que "la demanda de talento tecnológico crece más rápido de lo que el territorio es capaz de generar, por lo que hace falta corregir este déficit estructural con más formación".

En el caso de no reforzar la formación, ha añadido por su parte el gerente del Clúster, Sergi Novo, el crecimiento del sector TIC en el territorio, así como su aportación al crecimiento, "podría verse limitada".