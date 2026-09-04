La CN Ascó I (Tarragona) hará una parada controlada para intervenir en una válvula de seguridad

Archivo - Vista de la central nuclear de Ascó, en Tarragona. - CSN - Archivo

TARRAGONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La central nuclear Ascó I ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que este viernes ha iniciado una maniobra de reducción de potencia de la unidad para proceder a su parada controlada para intervenir en una válvula de seguridad del circuito secundario de la instalación.

Según ha informado la Asociación Nuclear Ascó Vandellòs (Anav) en un comunicado, tras identificar que la válvula no completaba correctamente la acción de cierre, ha determinado que es necesario intervenir con la planta desconectada de la red eléctrica, lo que tendrá lugar en las próximas horas.

Anav ha asegurado que esta incidencia no ha tenido impacto en los trabajadores de la instalación, ni en el público ni en el medio ambiente.