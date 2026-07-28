Un coche atropella a 2 personas en la calle Aragón a la altura de la Rambla Catalunya de Barcelona

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un coche ha atropellado este martes a mediodía a 2 personas en el número 260 de la calle Aragón de Barcelona, a la altura de la Rambla Catalunya, ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Según detalla el SEM tras avanzarlo 'El Periódico de Catalunya', se está atendiendo a los 2 afectados y, hasta el momento, se han activado 3 ambulancias.

Las actuaciones están en curso y la Guardia Urbana de Barcelona se ha hecho cargo del caso.