Colau afirma que le han ofrecido liderar el Frente Amplio pero dice que "no va de nombres"

Archivo - La exalcaldesa de Barcelona y excoordinadora de Catalunya en Comú, Ada Colau, durante la Assemblea Nacional de Catalunya en Comú, en el Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, a 16 de noviembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha afirmado este martes que le han propuesto para liderar el Frente Amplio que concurrirá a las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, aunque no ha concretado si está dispuesta a hacerlo y ha insistido en que esta cuestión "no va de nombres".

"Los partidos tienen sus órganos, van dando sus pasos y van haciendo propuestas de nombres. Ya había dicho que me lo habían propuesto en días anteriores, como se lo han propuesto a otras personas también, pero el tema no va de nombres. Deben ser muchos nombres, en todo caso, no solo uno", ha expresado en una entrevista en 'La2Cat' recogida por Europa Press.

Colau ha añadido que se requiere un frente amplio, y que "no se entendería" que no se produjera, porque según ella todas las formaciones tienen un programa clarísimo común en defensa del derecho a la vivienda, para frenar la especulación y frenar a la extrema derecha.

Preguntada por si ella está dispuesta a ello, la exlíder de Comuns ha dicho que lo importante es que las personas a las que se propone estén "al servicio de crear consensos" para que el máximo de actores políticos formen parte de este proyecto.

Ha dicho que cualquiera de los nombres que aparezcan debe ponerse a disposición de las formaciones políticas para que se construya algo "lo más coral y amplio posible", pero que se deben respetar las negociaciones de las formaciones políticas.

PRIMARIAS

Sobre si el frente debe incluir a Podemos, ha dicho que cree que debe formar parte Podemos, pero también formaciones como Compromís, Més o la CHA, entre otras, y ha hecho un llamamiento a que "todo el mundo haga un paso al frente", y que se haga conjuntamente.

Preguntada por si debe haber primarias abiertas, tal como propone Podemos, ha dicho que es otra de las cuestiones que deben acordar los partidos: "Queda muy poco tiempo y en pocos días no es algo fácil de organizar, pero es uno de los posibles instrumentos. En todo caso, es algo que debe acordarse entre las formaciones".