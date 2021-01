Colau asegura que Tremosa no contesta a sus llamadas para abordar los cortes de suministros

Tremosa responde que sí respondió su carta y dice que no percibe un incremento de quejas

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este jueves que el conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Ramon Tremosa, no contesta a sus llamadas para abordar los cortes de suministros que afectan a distintos barrios de la ciudad y a otros municipios a raíz del temporal.

Lo ha dicho en una entrevista de La Ser Catalunya recogida por Europa Press, en la que ha explicado que "ha estado llamando al conseller Tremosa desde el lunes y no he obtenido respuesta" para trasladarle la situación que se vive en la ciudad.

"Me parece increíble que en plena ola de frío y con cortes de suministro en muchos municipios no me dé ninguna respuesta y no nos reunamos", y ha recordado que depende de la conselleria la competencia específica de planificar y supervisar la red eléctrica de Catalunya.

RESPUESTA DE TREMOSA

En un mensaje en Twitter recogido por Europa Press, Tremosa ha contestado a la alcaldesa que hace dos días le envío una respuesta a la carta que ésta le envió el lunes: "La hago público para salir al paso de los que dicen que no he respondido a tu carta".

En dicha misiva, el conseller aseguraba que no les constaba que el Ayuntamiento de Barcelona "hubiera entrado ninguna documentación poniendo de manifiesto la relación de incidencias que se habían producido".

Tremosa también afirmaba que no se había percibido un incremento de quejas por parte de la ciudadanía, y añadía que era "indispensable disponer de esta información, concreta y contrastable, para poder tomar las medidas oportunas" contra Endesa.

A su vez, Colau ha contestado a Tremosa por Twitter: "Más allá de la relación epistolar, le pido que conteste alguna de mis llamadas diarias. Los cortes de luz que sufren miles de catalanes lo justifica. Si coge el teléfono (más fácil que hacer un tuit) le pediré que nos reunamos con muchos municipios afectados".

NO CONOCEN EL NÚMERO DE AFECTADOS

El concejal de Emergencia Climática y Transición Energética de Barcelona, Eloi Badia, explicó en una rueda de prensa este martes que desde el Ayuntamiento no se conoce el volumen de hogares afectados por las incidencias si estas no superan los 15.000 hogares.

"Desde el Ayuntamiento no sabemos el volumen de hogares afectados. Si no se llega a los 15.000 hogares no se nos informa. El consistorio debe poder acceder a esta información para ayudar en este tipo de situaciones", defendió.