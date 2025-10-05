Colau y Coronas prevén llegar este domingo a Barcelona sobre las 22.50 horas desde Madrid

Archivo - La activista y ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau durante la despedida a la Global Sunat Flotilla en el Puerto de Barcelona, a 31 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). La Global Sumud Flotilla zarpa del Mediterráneo para enfrenta - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el regidor de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas prevén llegar este domingo por la noche al Aeropuerto de Barcelona sobre las 22.50 horas procedentes de Madrid.

Lo harán tras un vuelo Tel Aviv-Madrid, que se prevé que aterrice en Barajas sobre las 20.20 horas, han informado las dos formaciones en sendos comunicados.

Se espera que les reciban delegaciones de los Comuns y de ERC en el área de llegadas de la Terminal 1.

Por parte de los republicanos se prevé que les reciban el presidente del partido, Oriol Junqueras y la secretaria general, Elisenda Alamany.

Además, ERC ha informado de que el vicesecretario general de comunicación, Isaac Albert y el secretario de relaciones internacionales, Adrià Guevara acompañarán a la pareja de Coronas para recibirlo en Madrid y viajar con él a Barcelona.