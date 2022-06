Colau dice que Primavera Sound y Barcelona son "indisociables" y confía en que siga en la ciudad

Critica que haya "algunos y algunas dirigentes que quieran confrontar" Barcelona y Madrid

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido este jueves que el Festival Primavera Sound y la capital catalana son "indisociables", y dice que desde el Ayuntamiento trabajan para garantizar la continuidad del festival en la ciudad.

Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en el Parc del Fòrum de Barcelona, donde se celebra la primera jornada del festival, junto a uno de los codirectores del Primavera Sound, Alberto Guijarro.

Colau ha asegurado que desde el Ayuntamiento "se está trabajando" en un nuevo contrato junto a los organizadores para fijar las fechas para los próximos cuatro años y que pueda quedarse en la ciudad, tal y como ha anunciado este mismo jueves el teniente de alcalde de Cultura de Barcelona, Jordi Martí.

"Esta es la voluntad de Barcelona, que siempre ha sido muy clara con el hecho de que el Primavera está vinculado a la ciudad de Barcelona, que no se puede comparar con otra ubicación posible", ha añadido.

También ha recordado que este es un festival "que ha nacido y crecido en Barcelona" y ha dicho estar ilusionada por que vuelva a celebrarse después de tres años por la pandemia y por ofrecer una edición que considera inédita al estar dividida en dos fines de semana.

REACCIÓN AL DIBUJO DEL BESO CON AYUSO

Preguntada por la lona en el festival con el dibujo donde se besa con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que imita el famoso grattifi del beso entre los líderes comunistas Erich Honecker y Leónidas Breznev en el Muro de Berlín, ha dicho que "sintoniza" con la referencia histórica porque ella siempre ha defendido los vínculos entre Barcelona y Madrid.

En ese sentido, ha asegurado que ambas ciudades "se quieren y colaboran y tienen mil lazos y vínculos culturales, históricos y afectivos de todo tipo".

"Lo que me sabe mal es que pueda haber algunos y algunas dirigentes que quieran confrontar nuestras ciudades. A mi aquí no me encontrarán nunca, siempre me encontrarán defendiendo el amor, la cooperación entre ciudades y personas. Viva el arte, la libertad del arte y la cultura", ha zanjado.