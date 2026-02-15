Colau pide a la izquierda situar objetivos "delante de las siglas" y agradece a Rufián su propuesta

Archivo - La exalcaldesa de Barcelona y excoordinadora de Catalunya en Comú, Ada Colau - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido a las formaciones de izquierda poner "los objetivos por delante de las siglas" y ha agradecido al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que abra el debate a nivel público sobre la necesidad de la unión de las formaciones de izquierda, en sus palabras.

"He escuchado a algunos compañeros de partidos de izquierdas visiblemente molestos con las declaraciones de Gabriel Rufián, quien ha abierto el debate a nivel público sobre la necesidad de unirse para evitar que pueda haber un gobierno de PP con Vox. Yo en cambio me alegro sinceramente", ha expuesto Colau en un artículo escrito en 'Eldiario.es' recogido por Europa Press este domingo.

Según Colau "es mucho lo que está en juego" y ha advertido que si el líder de Vox, Santiago Abascal y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegan a la Moncloa se pueden replicar las agendas y prácticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, textualmente.

Así, se ha mostrado "muy contenta con las declaraciones de Rufián" y ha añadido que todos los actos de diálogo entre personas y formaciones progresistas son bienvenidos.

"La extrema derecha avanza porque tiene financiación de las élites, medios de comunicación potentes y una red internacional fuerte y organizada. Pero también avanza por los errores de la izquierda: peleas internas por rivalidades personales o discrepancias puramente tácticas", ha alertado, y ha defendido la necesidad de articular espacios realmente confederales que integren la plurinacionalidad, en sus palabras.

"FRENTE DEMOCRÁTICO"

"Necesitamos mucha más ambición: un frente democrático lo más amplio posible que no se reduzca a los partidos, que implique a amplios sectores de la sociedad, y que tenga una estrategia común, con visión global, que supere los acuerdos electorales puntuales", ha sostenido.

Además, ha asegurado que no es "momento de decidir quien va a liderar electoralmente esa propuesta", y ha dicho que es el momento de construir colectivamente y hablar algo que, afirma, le consta que hay personas de distintos espacios políticos que llevan meses hablando".