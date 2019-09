Colau ve irresponsable a Sánchez: "Denigra la política y la aleja de la ciudadanía"

453473.1.644.368.20190920133556

Le reprocha moverse por "intereses y cálculos de encuestas" al convocar elecciones

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha tachado este viernes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de tener una actitud "irresponsable que denigra la política y la aleja de la ciudadanía", después de que el líder del PSOE haya convocado unas nuevas elecciones generales al no alcanzar un pacto de gobierno.

"Nadie quiere elecciones, excepto Pedro Sánchez y su entorno. Se ha movido por intereses y cálculos de encuestas, y eso es una falta de respeto a la ciudadanía", ha asegurado Colau en declaraciones a la prensa, en las que ha dicho que sus votantes quieren un acuerdo de izquierdas, y no que pacte con Cs.

También ha afirmado sentirse orgullosa de que BComú y PSC alcanzaran un acuerdo para gobernar en el Ayuntamiento, y cree que Sánchez ha desobedecido a sus propios votantes: "Usa un tacticismo partidista para volver al bipartidismo con un pacto con Cs, y que sus propios votantes no quieren. Le dijeron 'Con Rivera no'", ha recordado.

En relación a las críticas de Sánchez hacia Colau, la primera edil ha dicho que su posiicón respecto a la judicialización de la política no es nueva ni ha sido un escollo para lograr un acuerdo en Barcelona, y le ha pedido no usar la situación política en Catalunya "para hacer campaña".

"Es normal que los que no estén a favor de la sentencia se manifiesten de forma pacífica. Se debe bajar el tono y hablar desde el respeto a todas las instituciones, lo que pasa por que los líderes independentistas salgan de la cárcel", ha defendido.

Colau también ha ironizado sobre que su posicionamiento no deje dormir a Sánchez, y ha subrayado que lo que no debería dejarle dormir es que no haya regularizado los precios del alquiler, no haya derogado la reforma laboral del PP y no haya logrado aprobar unos nuevos Presupuestos.