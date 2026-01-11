El colectivo de militantes de ERC Primer d'Octubre expresa su "rechazo" al pacto de financiación

BARCELONA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de militantes de ERC Primer d'Octubre ha expresado su "rechazo" al modelo de financiación pactado entre ERC y el Gobierno y señalan que no se corresponde con lo que se hizo público en el marco del acuerdo para la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Critican que el pacto "no se parece en absoluto a un concierto económico" y que la llave del sistema continua en manos de la recaudación que hace el Estado, según señalan en un comunicado este domingo.

Además, afirman que este modelo "no es singular" para Catalunya, ya que, según ellos, no crea un sistema propio, y reclaman a la dirección del partido que convoque a la militancia a una consulta interna para decidir sobre los apoyos a Illa.