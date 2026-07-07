El Colegio de Registradores activa el portal de emergencias por el incendio en las Gavarres (Girona)

Archivo - Portal Registral de Emergencias (PRE) del Colegio de Registradores - COLEGIO DE REGISTRADORES - Archivo

GIRONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Registradores ha activado el Portal Registral de Emergencias (PRE) ante los daños ocasionados por el incendio declarado en el macizo de las Gavarres (Girona) el 3 de julio, con 151 fincas afectadas, informa en un comunicado este martes.

Según los datos preliminares, han sido más de 1.800 hectáreas quemadas, en los términos municipales de la Bisbal d'Empordà, Calonge i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Cruïlles, Monells y Sant Sadurní de l'Heura, resultando afectadas 151 fincas registrales y 49 edificaciones.

En este sentido, el portal permite identificar parcelas, fincas y edificaciones afectadas mediante la integración de datos del registro con información geográfica del sistema Copernicus.