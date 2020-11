Los colegios de médicos catalanes se desmarcan de la petición de CGCOM de que Fernando Simón dimita

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) no ha secundado la petición del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) de que Fernando Simón dimita como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad "por su incapacidad manifiesta y prolongada" ante la pandemia de coronavirus.

El presidente del colegio barcelonés y del CCMC, Jaume Padrós, ha dicho, en un tuit recogido por Europa Press, que no lo secundan por razones de forma y de fondo.

"Por razones de fondo: la crítica legítima no justifica esta petición de cese. También de forma: no formaba parte de ninguna orden del día y su trascendencia lo hacía exigible", ha alegado.

