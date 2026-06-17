Colet (Veolia) califica de éxito la gestión del agua en Barcelona: "En cada sequía, aprendemos"

La directora de Concesiones de Veolia, Marta Colet, este miércoles en Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora de Concesiones de Veolia, Marta Colet, ha defendido la gestión del agua en el Área Metropolitana de Barcelona como un caso de éxito, en un contexto marcado tanto por los retos del cambio climático y la escasez de este recurso.

Lo ha dicho durante la primera jornada del III Foro Económico y Social del Mediterráneo que se celebra hasta el jueves en Barcelona, en una conversación en la que se ha referido a los periodos de sequía "cada vez más recurrentes", el último, entre 2021 y 2025, y que ponen a prueba el sistema.

"Han sido también una oportunidad para acelerar todas las soluciones. En cada sequía vamos aprendiendo, vamos mejorando y vamos dejando la ciudad más preparada para todo este entorno", ha dicho la directiva de la multinacional.

Para esta gestión, Colet ha sostenido la importancia del agua regenerada, que en los momentos más complicados de sequía ha llegado a suponer un 25% del recurso, y la colaboración público-privada para impulsar proyectos como la Estación de Regeneración de Aguas del Baix Llobregat que opera la compañía.

"Son proyectos complejos, que requieren tiempo, anticipación y planificación. Y todos estos elementos se tienen que combinar adecuadamente para que al final sean una realidad", ha explicado la directora de concesiones en Veolia, y ha remarcado que el rol de la administración es el de supervisar, el del sector privado es "igual de importante", que es innovar y aportar la tecnología.