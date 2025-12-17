Collboni afirma que aplicará inmediatamente la regulación de alquiler de temporada con "garantías"

Jaume Collboni en rueda de prensa este miércoles. - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que aplicarán "inmediatamente" la regulación del alquiler de temporada, que se aprobará esta semana en el Parlament, y que lo hará, en sus palabras, con todas las garantías y al pie de la letra.

"Cada medida que se está tomando en regulación para garantizar un alquiler accesible en la ciudad se está haciendo teniendo el aval de los tribunales que interpretan que la ley se ajuste al marco actual", ha dicho en rueda de prensa este miércoles.

Ha señalado que son la "única gran ciudad en España" que aplica la regulación de los precios de alquiler y que ésta ha provocado una ligera bajada de los precios, a la vez que ha reducido los contratos de alquiler de temporada respecto a 2024.

Ha subrayado que el consistorio barcelonés no tiene la competencia directa de las inspecciones, pero ha asegurado que es "imprescindible" el papel del Govern en la regulación, ya que es igual de importante la propia ley, como su aplicación.

"La Generalitat tiene que fijarse mucho en la inspección y sanción de aquellos que cometan el fraude y nosotros haremos el seguimiento a nivel de ciudad sobre la aplicación de la norma", ha concluido.