Collboni afirma que la situación en Rodalies es "inadmisible y no se puede volver a repetir"

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que la situación en Rodalies en Catalunya es "inadmisible y no se puede volver a repetir nunca más", tras un nuevo corte del servicio este lunes.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa en las que ha pedido a los distintos gobiernos que lleguen al final de la cuestión y de sus causas estructurales y, una vez hecho, "se depuren responsabilidades en Adif y Renfe".

"Los gobiernos han estado en su sitio y han ido informando debidamente y pidiendo disculpas a los usuarios, que es lo que se tiene que hacer en estos casos. Más allá de esto, los ayuntamientos tenemos que pedir que no se vuelva a repetir y llegar al fondo de las causas", ha sostenido, en referencia a la gestión desde el Gobierno central y el Govern.

DEFIENDE SU GESTIÓN

Además, ha defendido su gestión de la crisis en el ámbito de Barcelona, pese a las críticas de la oposición, que le han reclamado más presencia e intervención, y ha afirmado que ha estado "concentrado en contribuir a ayudar y no en comentar la jugada".

Ha añadido que el transporte público barcelonés ha mantenido su normalidad tanto el bus como el Metro, y que este segundo ha notado un aumento del 3% de pasajeros y que lo ha absorbido correctamente, a la vez que ha apuntado que han garantizado la movilidad en la ciudad.

"Tenemos la obligación de garantizar la movilidad a los usuarios y nosotros también hemos reforzado la información en las estaciones de Renfe", ha concluido.

Por último, ha asegurado que fue un "error" la publicación de una foto en sus redes sociales en la que se le podía ver leyendo una revista mientras el servicio de Rodalies no funcionaba y por la cual también ha recibido criticas de la oposición.