Collboni afirma que "solo los sinvergüenzas" deben preocuparse por la nueva Ordenanza de Civismo

Collboni en rueda de prensa este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que "solo los sinvergüenzas que faltan al respeto a la ciudad e incumplen las normas" deben preocuparse por la nueva ordenanza municipal de convivencia (conocida como Ordenanza de Civismo), en vigor desde este domingo y que actualiza la vigente desde 2006.

Lo ha dicho en rueda de prensa este lunes junto al jefe de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez; el tercer teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, y la comisionada de Convivencia del Ayuntamiento, Montserrat Surroca.

"Ponemos en marcha un gran acuerdo de ciudad en forma de ordenanza que tiene como objetivo actualizar algunos comportamientos, que incrementa las sanciones", ha dicho.

La Guardia Urbana ya ha iniciado los dispositivos para actuar en puntos sensibles de todos los distritos y harán cumplir la regulación a pie de calle, para "recuperar la excelencia del espacio público con la llamada 'seguridad 360 grados', que tiene que ver con la limpieza y seguridad".

Collboni ha defendido "recuperar la conciencia del civismo, del respeto a las normas y de tener presente que vivir en sociedad y en una ciudad da muchos derechos y ventajas, pero también obligaciones, compromisos y normas".

1 DE CADA 4 DENUNCIAS SON POR INCIVISMO

Velázquez ha detallado que en 2025 registraron 114.528 denuncias respecto a la ordenanza, lo que se traduce en "uno de cada cuatro incidentes registrados por el '112' tienen que ver con incivismo".

En total, la Urbana gestionó 422.798 incidentes el año pasado registrados a través del '112' (un 5,2% más que en 2024), y que 34.089 tuvieron que ver con "convivencia vecinal".

Los puntos sensibles donde han desplegado los dispositivos policiales son "principalmente zonas de ocio nocturno" y se intensificarán en épocas en que haya mayor presión en el espacio público, como en verano.

La campaña de información a la ciudadanía sobre las novedades de la ordenanza y su aplicación que comenzó hace unas semanas durará de forma indefinida.

HABRÁ PAGO POR BIZUM

En cuanto al pago de sanciones, Velázquez ha dicho que tienen unos 50 datáfonos para pagar 'in situ', un hecho que "no es nuevo" y lleva tiempo haciéndose, y están avanzando en medios como Bizum para pagar las multas al momento.

"El Bizum estará operativo, pero aún lo estamos desarrollando. El cobro inmediato nos interesa por el carácter disuasorio, pero sobre todo para las personas no residentes y que el máximo de personas puedan estar sometidas al control", ha explicado.