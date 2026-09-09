Collboni alaba el "paso decisivo" de Europa con la Ley de Vivienda y ve avaladas sus políticas

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante la presentación de la ampliación del museo MNAC, a 9 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha alabado el "paso decisivo" que supone la Ley de Europea de Vivienda, presentada este miércoles por la Comisión Europea, en la lucha contra la crisis habitacional y ha reivindicado que la norma avala las políticas impulsadas por su ejecutivo municipal.

En una declaración institucional, ha señalado que Barcelona y sus aliados de Mayors for Housing "empezaron a abrir este camino" y, ahora, Europa ha respondido confirmando que se necesita más intervención pública para garantizar el acceso a una vivienda digna.

También ha remarcado que, con su propuesta, la CE apoya medidas adoptadas por la capital catalana como las zonas de mercado tensionado, incluida en la Ley de Vivienda del Gobierno, o la no renovación de las licencias de pisos turísticos a partir de 2028.

"Lo anunciamos y lo cumpliremos", ha asegurado Collboni, que ha celebrado que tras el aval del Tribunal Constitucional, Europa blinde esta decisión del consistorio, resolviendo que Barcelona ni estaba sola ni iba en la dirección equivocada, ha afirmado.

Asimismo, ha subrayado que "hoy no acaba el trabajo, hoy comienza una nueva etapa" para consolidar la nueva Ley Europea de Vivienda y para que el futuro marco europeo blinde la capacidad de los gobiernos para actuar contra la crisis de la vivienda.