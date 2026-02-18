Collboni anuncia una ayuda de 400 euros para facilitar el acceso a la vivienda a mayores de 55 años

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante la inauguración del 5º Foro España-India en el Smart City Expo, a 5 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que el consistorio lanzará una nueva ayuda de 400 euros para facilitar el acceso a la vivienda a mayores de 55 años en situación de vulnerabilidad y en familias monoparentales.

En una entrevista este miércoles en La 2 y Radio 4 recogida por Europa Press ha explicado que la ayuda tendrá como objetivo que "la gente que tiene riesgo de quedarse sin casa pueda pagar los alquileres cuando la inversión que realiza la unidad familiar es superior a un tercio de los ingresos".

Collboni también ha defendido prohibir la compra de vivienda a los extranjeros de fuera de la Unión Europea (UE) y ha remarcado: "A aquellos que estén haciendo compra especulativa, sobre todo extranjeros, para especular con el alquiler, deben saber que el chollo se ha acabado".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)