Collboni pide respeto para Felipe González: "No me abonaré a un ataque a su figura"

Archivo - Jaume Collboni, alcaldable del PSC por el Ayuntamiento de Barcelona, se reúne con Felipe González, expresidente de España. - PSC - Archivo

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha pedido respetar al expresidente del Gobierno Felipe González por sus contribuciones a la democracia, después de que el exlíder del PSEO explicara que prevé votar en blanco en las próximas elecciones generales: "A veces no le reconozco, pero no me abonaré a un ataque a su figura".

"Yo entiendo que pueda soliviantar a algunos de mis compañeros, pero haría un llamamiento a la serenidad y a recordar qué supuso el liderazgo de Felipe González para nuestro país", ha dicho en una entrevista de este miércoles en La 2 y Radio 4 recogida por Europa Press.

En este sentido, ha reivindicado a González como un "político democrático" que impulsó la universalización de la sanidad y la educación, la democratización del ejército y la entrada de España en la Unión Europea, en sus palabras, liderando una etapa de progreso muy importante.