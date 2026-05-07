Collboni asegura que Barcelona está inmersa en una "transformación de gran magnitud" en vivienda

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la inauguración de la exposición 'Barcelona 2035. Una ciutat per viure-hi' - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que Barcelona ya está inmersa en una "transformación de gran magnitud" que debe convertir la capital catalana del 2035 en una ciudad para vivir, informa el consistorio en un comunicado.

Lo ha expresado este jueves en la inauguración de la exposición 'Barcelona 2035. Una ciutat per viure-hi', en el marco de la Capital Mundial de la Arquitectura 2026, y que recoge las grandes transformaciones que vivirá la ciudad y su entorno en la próxima década.

En ella se explican los proyectos de transformación en el barrio de la Marina del Prat Vermell, Montjuïc y la reforma de la Fira de Barcelona, la Ciutadella del Coneixement, el nuevo Hospital Clínic en la Porta Diagonal, el 22@ Nord, la futura estación de la Sagrera y sus entornos, así como las Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs y el Bioclúster de L'Hospitalet.