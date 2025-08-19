Collboni asegura flexibilidad con los Presupuestos de 2026 y ve "avanzado" un preacuerdo con ERC

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en rueda de prensa este martes - EUROPA PRESS

Espera alcanzar un acuerdo "lo antes posible" con los socorristas y afirma estar al día con las negociaciones

BARCELONA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que el gobierno municipal será flexible a la hora de acordar los Presupuestos de 2026 con el resto de grupos y que ve "avanzado" un preacuerdo con ERC.

En rueda de prensa este martes en el Port Olímpic, ha explicado que el ejecutivo prevé presentar "en tiempo y forma" una propuesta, tras la cual iniciarán la ronda correspondiente con el resto de partidos para aprobar tanto cuentas como ordenanzas fiscales.

"Estamos dispuestos a ser flexibles", ha subrayado Collboni, que ha destacado la importancia de sacar adelante unas nuevos presupuestos para garantizar el correcto funcionamiento de la ciudad, después de que en enero se anunciase su prórroga.

SOCORRISTAS

Al ser preguntado por si prevé implicarse personalmente en la negociación con los socorristas de Barcelona, que este martes cumplen su 19 día de huelga, ha afirmado estar "implicado en todos los casos que pasan en la ciudad".

"En este caso, estoy informado por la teniente Bonet", ha apuntado Collboni, respondiendo así tanto a las demandas de los trabajadores como a las de varios líderes de grupos municipales para incorporarse de forma directa en las conversaciones.

De igual modo, ha esperado que el gobierno consiga alcanzar un "acuerdo lo más pronto posible", y ha apuntado que todos los conflictos laborales tienen su legitimidad.