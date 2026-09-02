Collboni confirma que seguirá su viaje en Ucrania: "Hoy más que nunca, Barcelona está con Kiev"

Collboni junto al alcalde de Varsovia - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha confirmado que seguirá su viaje en Ucrania a pesar del aumento de las hostilidades, después de visitar Sarajevo y Varsovia, y ha asegurado que "hoy más que nunca, Barcelona está con Kiev" ante la agresión que lleva años sufriendo desde Rusia.

Lo ha anunciado después de reunirse este miércoles con el alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski, y asistir a una visita a una promoción de vivienda asequible, donde ha reiterado que Barcelona estará presente en Kiev, "como estuvo en Sarajevo hace 30 años cuando nadie más iba".

El alcalde ha asegurado que desde la comitiva municipal son "conscientes del incremento de las hostilidades" y de que tendrán que extremar las precauciones, y ha anunciado que participará, de manera excepcional, en un pleno extraordinario convocado por Kiev.

VARSOVIA

En su encuentro con Trzaskowski, el primero de un alcalde de Barcelona a Varsovia, fuentes municipales explican que los dos alcaldes han reafirmado los "lazos históricos de amistad y cooperación" que unen a ambas ciudades.

Asimismo, han acordado impulsar un frente para exigir ante las instituciones europeas un papel más activo de las ciudades en la gobernanza de la Unión, además de acceso directo a los fondos comunitarios para hacer frente a la emergencia habitacional y las desigualdades sociales.