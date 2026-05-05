Collboni da la bienvenida a Barcelona a 255 jóvenes de Ucrania del programa 'Vacances per la pau'

Imagen del acto institucional encabezado por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha dado la bienvenida a Barcelona a 255 jóvenes de Ucrania del programa 'Vacances per la pau' - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha ofrecido este martes una recepción a 255 jóvenes de Ucrania, de entre 12 y 18 años, que están en Catalunya en el marco de la 3 edición del proyecto '255 somriures per Ucraïna' (del programa 'Vacances per la pau'), de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa (Barcelona), que dirige Sor Lucía Caram.

En un acto desde el Ayuntamiento, y acompañado de la teniente de alcaldía Maria Eugènia Gay, Collboni ha defendido que la guerra no es el camino y ha apostado por la paz, afirmando que es necesario "el diálogo, el entendimiento y, sobre todo, el respeto hacia el otro", al tiempo que ha criticado a los líderes autoritarios, informa el consistorio en un comunicado.

Pese a que considera que "4 años de guerra son muchos años de sufrimiento", ha señalado el papel clave de los jóvenes, que cree que representan la esperanza del futuro de una Ucrania democrática y europea.

El alcalde ha agradecido el compromiso "inspirador" de Sor Lucía Caram y ha reafirmado su intención de viajar a Kiev para conocer el despliegue de las misiones municipales sobre el terreno y transmitir la solidaridad de todos los barceloneses.

OBJETIVO

El objetivo de las vacaciones es que estos niños puedan olvidar durante unos días la guerra de Ucrania y, mediante actividades de ocio y convivencia, la iniciativa quiere que los participantes, "víctimas de la crueldad del conflicto, puedan encontrar la paz y estabilidad para gozar como niños y adolescentes que son".

Durante las vacaciones, el programa incluye visitas a Port Aventura, la Sagrada Familia y el Museo del Barça.

El consistorio recuerda que, desde el inicio de la guerra, Barcelona ha enviado cuatro convoyes humanitarios con material destinado a rescatar a personas, estabilizar edificios y mantener servicios esenciales, como camiones de autobombas y generadores eléctricos.