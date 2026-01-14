Collboni defiende las medidas del Gobierno para contener alquileres: "La Ley de Vivienda funciona"

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido las medidas del Gobierno para tratar de contener el precio de los alquileres mientras se amplía la oferta de vivienda: "La Ley de Vivienda funciona, da resultados y en el caso de Barcelona, ha tenido como consecuencia parar la subida de precios".

Así se ha expresado en declaraciones en el Senado antes de comparecer en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, en la que también ha participado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con el que confrontará las políticas tomadas por su gobierno en materia de vivienda.

Collboni ha defendido incrementar la generación de oferte a través de la promoción pública y privada, agilizar permisos, desburocratizar al construcción y favorecer la movilización de suelo, pero ha advertido: "¿Mientras tanto, qué hacemos?".

"¿Qué hacemos con la subida de precios del alquiler en nuestras ciudades, que eran de dos dígitos? La respuesta es pararlo, y la respuesta es la regulación, y la respuesta funciona. Y el caso de Barcelona está demostrando que está funcionando", ha sostenido.

Al preguntársele por las diferencias entre el modelo de Barcelona y el de Madrid, ha afirmado que son "completamente diferentes" y que si bien no busca meter el dedo en el ojo a nadie, en sus palabras, él recomienda a todos los alcaldes a aplicar la Ley de Vivienda.

BONIFICACIÓN A CASEROS

Respecto a la bonificación fiscal completa en el IRPF a los propietarios que no suban el precio del alquiler cuando se renueven los contratos, el alcalde barcelonés ha sostenido que la medida va "en la buena dirección".

"Dar incentivos fiscales, estímulos para que no haya una escalada de precios en el alquiler con ese medio millón de contratos que vencen, vía fiscal, me parece que está bien", ha indicado Collboni, que ha recordado que los gran proveedores de este país, textualmente, son los pequeños propietarios.