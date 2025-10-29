Collboni destaca el progreso "con firmeza, inteligencia y compromiso" de la Guàrdia Urbana

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, preside el acto por la Diada de la Guàrdia Urbana - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacado el progreso a futuro "con firmeza, inteligencia y compromiso" de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Así lo ha dicho durante el acto de celebración de la Diada de la Guàrdia Urbana 2025, que ha presidido este miércoles, y en la que se han entregado las medallas al mérito y a la antiguedad del cuerpo de policía de Barcelona, informa el consistorio en un comunicado.

En el acto también han participado el teniente de alcaldía de Prevención, Seguridad, Convivencia y Régimen Interior, Albert Batlle y el jefe de la Guàrdia Urbana, el Intendente Mayor Pedro Velázquez y ha asistido la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon.

Collboni ha remarcado que el cuerpo ha llegado a casi 3.500 agentes, "la cifra más alta de la historia" y ha anunciado la incorporación de 100 nuevos agentes en una próxima convocatoria.

"IMBATIBLES E IMPRESCINDIBLES"

En esta línea, ha resaltado la profesionalidad de los agentes que son, a su parecer, "imbatibles e imprescindibles para Barcelona" y ha agradecido a los agentes su valentía en la calle y su rigor en los despachos, textualmente.

También ha querido hacer un llamamiento a la ciudadanía para colaborar con la Guàrdia Urbana: "los barceloneses y las barcelonesas somos la base de nuestra policía de proximidad", ha asegurado.

Durante el acto se han entregado 202 galardones, entre las medallas y placas internas para miembros del cuerpo, las medallas y placas externas, las medallas por 25 años de servicio y los obsequios para agentes jubilados.