Collboni dice que la medida de gobierno del Ayuntamiento sobre IA estará "lista a principios de año"

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicado que la medida de gobierno sobre implementación de la inteligencia artificial (IA) del Ayuntamiento, dotada con 7 millones de euros, estará "lista a principios de año" y abarcará dos años.

"Como somos conscientes de que la IA evoluciona a tanta velocidad, lo que hemos hecho es reducir el tiempo de vigencia de una medida de gobierno", ha dicho este lunes durante la inauguración de la jornada 'Catalunya intel·ligent: IA per transformar el futur' en la Torre Glòries de Barcelona.

Ha dicho que el concepto básico que guía la actuación del Ayuntamiento con relación a la IA es el "humanismo tecnológico", situando al ciudadano en el eje, y ha explicado que, a su juicio, es importante hablar de principios y valores antes de adoptar medidas y planes piloto con IA.

"Es una forma de sintetizar esta idea que la medida del éxito o el fracaso del desarrollo de la IA, como mínimo por lo que hace a las administraciones, lo medirán las personas", ha añadido.

Ha explicado que esta medida de gobierno sobre IA en la ciudad pretende interpelar a todo el ecosistema de Barcelona, entes internos del Ayuntamiento y la movilidad, entre otros: "Tenemos la suerte de ser una ciudad con un ecosistema tecnológico y de IA muy potente, sólido y firme".

Collboni ha remarcado la importancia de que la tecnología sea sostenible, minimizando la huella ambiental; democrática, desde el punto de vista de su asequibilidad por parte del conjunto de la ciudadanía, y que se rija por los principios de transparencia.

PLANES PILOTO

Ha señalado que en estos momentos ya se están implementando planes piloto sobre agentes virtuales para la atención ciudadana, de asistentes internos virtuales para las personas que atienden los servicios sociales, y una mejora en los procesos de contratación pública "para hacerlos más ágiles y transparentes".

También ha explicado que una de las prioridades del Ayuntamiento es facilitar procesos y asistencia digital para la Guardia Urbana y los servicios de emergencia, así como el mantenimiento y análisis de la movilidad en la ciudad.

Además, ha destacado la voluntad de ayudar a la formación de la ciudadanía con IA: "Lo hemos hecho desde hace 20 años a través de Barcelona Activa en muchos barrios de la ciudad, dando las habilidades y los instrumentos básicos para manejarse en Internet, por ejemplo. En el futuro lo haremos también con la IA".

"Estamos en una excelente posición para asumir esta nueva etapa de aplicación tecnológica, que nos debe permitir poner esta inteligencia artificial al servicio de la prosperidad y del bienestar de nuestros conciudadanos", ha añadido.