Collboni exige a Israel garantizar la seguridad de la Flotilla: "Nuestra voz se une al clamor"

El alcalde Jaume Collboni presenta 'Districte 11. Ciutats de Palestina', en el Ayuntamiento, a 22 de septiembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha exigido al gobierno de Israel que cumpla con la legalidad internacional y garantice la seguridad de la Global Sumud Flotilla: "Nuestra voz se une al clamor global para parar el genocidio".

"Estamos en contacto permanente con la Flotilla, familiares y grupos municipales, así con los gobiernos de España y de la Generalitat", ha señalado en un comunicado en Instagram recogido por Europa Press.

Asimismo, el alcalde ha condenado "rotundamente el abordaje de la Flotilla por parte del ejército israelí en aguas internacionales".