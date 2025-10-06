Collboni pide "fondos extraordinarios" a la UE para construir vivienda protegida

Valls dice que quieren acabar con la legislatura con un parque público de 15.000 viviendas

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha pedido a la Unión Europea (UE) "fondos extraordinarios, escalados y significativos" para que las ciudades puedan construir y comprar más vivienda.

Lo ha dicho este lunes en una jornada sobre vivienda organizada por 'elDiario.es', a la que también han asistido la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, así como la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albicah, y el portavoz del partido, David Cid.

"Si queremos escalar, como ya estamos escalando, la producción de vivienda protegida en nuestras ciudades, necesitamos recursos, muchos más recursos. Más recursos de la Generalitat, más recursos del Estado y lo nuevo sería más recursos de la UE", ha defendido.

En este sentido, ha dicho que si la UE fue capaz de movilizar recursos para hacer frente a la pandemia, también lo puede hacer ahora: "En estos momentos la gran pandemia interior que tenemos desde el punto de vista social en Europa se llama crisis de la vivienda".

A su juicio, las administraciones locales deberían poder "acceder directamente" a estos fondos, que permitirían agrandar el parque público de viviendas.

REGLAS DEL JUEGO

Collboni ha asegurado que en Barcelona han cambiado "las reglas del juego" en el ámbito de la vivienda, ya que han desaparecido algunos incentivos que tenían algunas empresas privadas.

"También se han producido informaciones sobre algunos fondos de inversión que han decidido marcharse de la ciudad o han decidido cambiar la estrategia de la ciudad. Era esto. Era esto. Era justamente esto", ha celebrado.

JORDI VALLS

En una mesa redonda posterior a la intervención de Collboni, el teniente de alcalde de Economía de Barcelona, Jordi Valls, ha recordado que quieren acabar el mandato con un parque público de 15.000 viviendas.

"Gestionar 15.000 viviendas resulta complicado. Y el tercer sector es necesario, al igual que es necesario el sector privado", ha aseverado Valls, que ha defendido que resolver el problema de la vivienda únicamente mediante la intervención pública es imposible.