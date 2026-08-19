Collboni pide subir las penas por tenencia de armas y tráfico de drogas ante tiroteos en Barcelona

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en declaraciones a periodistas - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha sostenido que los últimos tiroteos que han tenido lugar en Barcelona tienen que ver con el narcotráfico y ha pedido que se incrementen las penas por tenencia ilícita de armas de fuego y por tráfico de drogas para combatir "estos incidentes que perturban la convivencia y la seguridad ciudadana".

Lo ha dicho en declaraciones a periodistas desde la Escola Bressol la Mar en el barrio de la Barceloneta, preguntado por qué lectura hace el gobierno municipal de los últimos tiroteos en la ciudad.

"Estamos confiando mucho en todo el trabajo que están haciendo los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana y cualquier incidente de estas características tiene su consecuente investigación policial", ha zanjado.