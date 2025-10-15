Collboni pide unidad a los catalanistas y demócratas frente a la "ola reaccionaria" y al olvido

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la ofrenda a la tumba del expresidente Lluís Companys, en el 85 aniversario de su fusilamiento - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha pedido unidad del catalanismo político y de los demócratas frente a la "ola reaccionaria" que representan, a su juicio, los extremistas y la ultraderecha, para defender las libertades democráticas y la memoria democrática para que no se olvide lo que significó la dictadura franquista.

Lo ha dicho durante la ofrenda a la tumba del expresidente Lluís Companys en el Cementerio de Montjuïc, en el 85 aniversario de su fusilamiento, donde ha defendido la necesidad de recordar y hacer llegar a los jóvenes especialmente la importancia de vivir en libertad: "Esta actitud de reivindicación, de memoria, de reparación, debe formar parte de este combate".

Ha recordado que la conmemoración del asesinato de Companys coincide con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, y ha dicho que el homenaje al presidente catalán es también en recuerdo a "los miles y miles de hombres y mujeres inmolados en defensa de las libertades".