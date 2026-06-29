Collboni presenta Barcelona Innova, evolución de BIT Habitat para consolidar la innovación urbana

Presentación de la fundación Barcelona Innova - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento ha rebautizado la fundación BIT Habitat, que pasa a llamarse Barcelona Innova, para reforzar el papel del consistorio como "motor de innovación" y activar, conectar y hacer visible el ecosistema innovador de la ciudad.

Lo ha explicado en un acto en la fundación Joan Miró, junto a la economista Marianna Mazzucato y el director general de Barcelona Innova, Michael Donaldson.

Collboni ha dicho que el cambio responde a la necesidad de actualizar este instrumento y a la necesidad de "acelerar y escalar algunas de las respuestas que se tienen que dar como ciudad, como Ayuntamiento y como sociedad", en referencia a cuestiones como la vivienda y el clima.

Ha afirmado que el nuevo nombre no es solo una descripción de objetivos: "Es una interpelación que nos hacemos a nosotros mismos para mantener el pulso con la vanguardia que siempre ha tenido la sociedad catalana y barcelonesa".

Ha destacado que una de las novedades desde el punto de vista regulatorio es la modificación de la ordenanza de espacios de innovación que "debe permitir más capacidad para experimentar en la ciudad en ámbitos físicos concretos en los que hacer pruebas de tecnología para aplicar la innovación".

EJEMPLOS DE INNOVACIÓN

Collboni ha insistido en que la ciudad debe crear "valor público y al servicio del bienestar de las personas y el planeta" y ha apuntado que el consistorio lo está haciendo a través del Pla Clima y el Pla Lliure.

Ha puesto de ejemplo el proyecto 'Renovation as a Service' liderado por BIT Habitat y que ha sido reconocido a nivel internacional con un millón de dólares para "dar la vuelta a la forma de promover y facilitar y escalar también la rehabilitación de edificios en la ciudad con un plan piloto de 200 edificios".

Otra de las novedades es que Barcelona Innova se incorpora a la Xarxa d'Ateneus Municipals como una apuesta para "democratizar el acceso a la tecnología a partir de la fabricación digital".

"Somos una ciudad que aprende. Para innovar se debe saber aprender y se tiene que tener la actitud para hacerlo", ha concluido Collboni.

MAZZUCATO Y DONALDSON

En su intervención, Mazzucato se ha referido a su último libro 'La economía del bien común' en el que explica que este tipo de economía no existe actualmente y ha afirmado que en general se colabora "mal" entre actores.

"Tenemos que afrontar los retos y atacarlos de forma sistémica. Los profesionales que se preocupan por el bien común están lejos del poder y cuando explican soluciones a los ministros de economía estos les dicen que no tienen dinero. Pero luego hay una guerra y sí que hay dinero, pero para los problemas sociales, no", ha expresado.

Finalmente, Donaldson ha cerrado el acto remarcando la vocación de servicio público del Ayuntamiento y también su incidencia en la innovación: "Pese a no ser competencia municipal, demuestra que sí que es de su incumbencia".