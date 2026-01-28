Collboni preside la primera sesión del Comité Asesor del Distrito 11 de Ciudades de Palestina

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, preside la primera sesión plenaria del Comité Asesor del Distrito 11 de Ciudades de Palestina. - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presidido este miércoles la primera sesión plenaria del Comité Asesor del Distrito 11 de Ciudades de Palestina que creó el Ayuntamiento de Barcelona el pasado mes de octubre.

En la reunión también ha participado la segunda teniente de alcalde y concejal del Distrito 11, Maria Eugènia Gay; el presidente de dicho comité y exdirector de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat, Manel Vila; y la miembro del comité, Salam Almaslamani.

El comité creado por el Ayuntamiento de Barcelona reúne a 40 entidades y tiene un papel cooperativo, asesor, propositivo y coordinativo, facilitando la relación entre las instituciones implicadas, así como vehiculando las ideas de las ONGs, universidades, colegios profesionales y 'think tanks'.