Collboni (PSC) lamenta la judicialización del proyecto del Hermitage: "No tiene sentido"

BComú asegura que su 'no' al proyecto no es "por un tema ideológico"

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentado este miércoles la judicialización del proyecto del museo Hermitage Barcelona en la Nueva Bocana del Puerto de Barcelona: "No tiene sentido".

Lo ha dicho en declaraciones a Europa Press, que ha consultado a grupos municipales, entidades comerciales, galeristas y vecinos, después de que Hermitage Barcelona haya dicho en una carta abierta publicada este mismo miércoles en la que expresa su deseo de instalarse en la ciudad.

De hecho, los promotores del museo han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Barcelona después de que éste lo haya hecho contra el Puerto de Barcelona por la concesión de la Nueva Bocana que aprobó el 26 de mayo.

"Nuestra posición continúa siendo a favor del proyecto del Liceu y el Hermitage, pero se debe intentar hacer un proyecto en el que todos se sientan cómodos", ha explicado el líder socialista, que ha recordado que los promotores tienen unos derechos adquiridos.

Collboni ha recordado que el PSC se abstuvo en la Comisión de Gobierno extraordinaria en la que BComú propuso denegar el convenio que el Puerto quería establecer con Hermitage Barcelona: "Advertimos de que se abriría la vía judicial. Es una muy mala noticia".

Preguntado por si el PSC sigue en contacto con los promotores del Hermitage en la ciudad, ha respondido que siempre han mantenido el diálogo con ellos aunque no hay ninguna negociación más allá.

En una rueda de prensa este miércoles, la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz (BComú), ha reiterado el 'no' de su formación al proyecto y negó que su posición sea "por un tema ideológico", y ha defendido que el consistorio ofreció ubicaciones alternativas a los promotores del museo y que estos no quisieron cambiar su proyecto, según ella.

OPOSICIÓN

El portavoz de ERC en el Ayuntamiento, Jordi Coronas, ha criticado este miércoles en rueda de prensa que el Gobierno municipal ha hecho una gestión "dramática" porque, según él, no han sido suficientemente claros, y ha lamentado que la decisión de la ubicación del museo la pueda acabar tomando un juzgado y no la ciudad.

La líder de Junts en Barcelona, Elsa Artadi, también ha dicho en una rueda de prensa este miércoles que "era previsible" que se judicializara el proceso, y ha advertido de que el Ayuntamiento puede recibir un doble impacto: no acoger el museo y hacer frente a una hipotética indeminización a los promotores si se les niega la concesión que le otorgó el Puerto de Barcelona.

La presidenta de Cs en el Ayuntamiento, Luz Guilarte, ha dicho que apuestan por que el Hermitage se convierta en el nuevo equipamiento cultural de referencia en la ciudad, y ha destacado "la enorme paciencia" de los promotores por seguir con ganas de abrir un proyecto en la capital catalana a pesar de las dificultades.

Josep Bou (PP) también ha lamentado que la situación haya llegado a los juzgados: "De lo que se trata es de hacer más grande Barcelona, promocionarla internacionalmente y captar turismo de calidad", y ha dicho que espera que el proyecto se pueda instalar finalmente en la ciudad.

La líder de BCN Canvi, Eva Parera, ha resaltado que el proyecto del Hermitage es una inversión privada cultural que quiere seguir en la ciudad a pesar del "'no' de BComú, PSC y ERC", y ha pedido al Gobierno municipal que rectifique su posicionamiento.

COMERCIANTES, VECINOS Y GALERISTAS

El presidente de la asociación comercial Barcelona Oberta, Gabriel Jené, ha explicado a que la apertura del Museo Hermitage en Barcelona contribuiría a que la ciudad tuviera un turismo de calidad, menos masificado y más desestacionado que consume más: "Nos instalamos una vez más en el negacionismo", ha lamentado.

El vicepresidente de la Asociación de Vecinos de la Barceloneta, Manuel Martínez, ha recordado que el barrio presentó un manifiesto en apoyo al proyecto del Hermitage en la ciudad que recogió más de 4.000 firmas, y ha achacado la negativa al proyecto en el "enrocamiento personal" de la teniente de alcalde Janet Sanz.

El director de la Galería Senda de Barcelona, Carlos Durán, ha dicho que le cuesta entender que una ciudad no vea con optimismo e ilusión la llegada de un proyecto cultural que no viene a sustituir a otros, sino a complementarlos, y ha destacado que el proceso de judicialización sitúa el debate en la hostilidad: "No reconozco en estas actitudes a la Barcelona de siempre".

El presidente del Reial Cercle Artístic de Barcelona, Fèlix Bentz, ha defendido el proyecto, y ha recordado que los promotores del Hermitage se ofrecieron a colaborar conjuntamente con su galería y con otras entidades de la ciudad: "Tendrían que arreglarse los problemas sin llegar a los tribunales, y más cuando hablamos de un proyecto cultural que quiere venir a la ciudad".