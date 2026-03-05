Collboni quiere que se rehabiliten "un mínimo" del 10% de las viviendas de Ciutat Vella para 2035

Archivo - Barrio del Raval, en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, buscará que se rehabiliten "un mínimo" del 10% del parque de viviendas en el marco del 'Pacte per Ciutat Vella', que establece las prioridades del distrito para los próximos 10 años, hasta 2035.

Así figura en el documento presentado este jueves por el alcalde, acompañado por el teniente de alcalde y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, y el comisionado del Pacte per Ciutat Vella, Ivan Pera, para presentar el documento, que cuenta con un total de 187 acciones y que tendrá un presupuesto inicial de 228 millones hasta 2027.

Las acciones son el resultado de un proceso de debate consistente en una quincena de sesiones de trabajo y cerca de 25 entrevistas con agentes clave del distrito, entre ellos 230 entidades, y están divididas en 4 grandes ejes: personas, espacio público, economía y vínculo con la ciudad.

VIVIENDA Y URBANISMO

En el ámbito de las personas, la vivienda ocupa un lugar central, y como principal medida figura la creación de un Plan de Rehabilitación, atendiendo a las necesidades específicas del distrito, cuyas viviendas tienen una edad media de 111,4 años, mientras que en el resto de la ciudad es de 65.

A los recursos económicos que conlleva el plan se añaden medidas como el refuerzo de la Oficina de Vivienda de Ciutat Vella con la creación de una oficina específica de rehabilitación, coordinada con la empresa municipal Foment de Ciutat, y un grupo estable encargado de las fincas de alta complejidad.

Y respecto al espacio público, junto a la vivienda, otro de los focos principales de la estrategia que también predominó en las grandes transformaciones de la zona en los años 80 y 90, se buscará favorecer la mixtura de usos, modernizar la conexión con la ciudad y su metrópolis, mejorar la convivencia e incrementar el verde urbano.

ECONOMÍA Y COHESIÓN

En el ámbito de la economía, el ejecutivo se plantea como objetivo abordar la gran cantidad de oferta comercial, un 16,4% de toda la ciudad pese a representar solo el 2,2% de la superficie total, para propiciar un desarrollo de calidad y sostenible, así como la coexistencia de las diferentes actividades.

Con este objetivo, se impulsará un nuevo Pacto por el Comercio, con nuevas estrategias de promoción y dinamización, y un nuevo Plan de Usos, que tratará de evitar el monocultivo comercial, fomentar la actividad de calidad y agilizar la respuesta contra la proliferación de nuevos formatos o el impacto del turismo.

Finalmente, en el ámbito del vínculo se impulsará el plan 'Ciutat Vella: territorio familiar' para garantizar que el distrito sea un lugar apto para todas las etapas de la vida, se impulsará la práctica deportiva y se mejorarán los equipamientos, entre los cuales se espera que Can 60 tenga un importante papel como nuevo espacio social y comunitario en el Raval.

RADIOGRAFÍA

Actualmente, el distrito de Ciutat Vella cuenta con un 54% de población extranjera, frente al 26% con el cuenta el conjunto de la ciudad, un 36,6% de los vecinos está en riesgo de pobreza relativa, un 24,4% en la ciudad, y la renta por cápita se sitúa en los 16.838 euros, 22.994 en la ciudad.

Con esta radiografía, el gobierno municipal se marca como objetivo retomar el espacio público para los vecinos, recuperar la centralidad del distrito en la ciudad, apoderar a las personas, reforzar la comunidad, generar nueva habitabilidad y aprovechar las oportunidades que presenta.