Collboni recibe las llaves de la ciudad de Guadalajara (México) durante la FIL

El alcalde Jaume Collboni recibe las llaves de la ciudad de Guadalajara (México) en el marco de la FIL - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Barcelona y Guadalajara formalizan un memorándum de entendimiento

GUADALAJARA (MÉXICO), 1 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha recibido la distinción de huésped distinguido de la ciudad de Guadalajara (México) y las llaves de la ciudad, en un acto este lunes con la presidenta municipal, Vero Delgadillo, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) en la que Barcelona es invitada de honor.

Collboni ha agradecido a su homóloga este reconocimiento afirmando que "la ciudad son las personas, y cuando dos ciudades deciden estrechar los lazos, caminar juntas y trabajar por el futuro, lo hacen de corazón".

El alcalde barcelonés ha asegurado que Barcelona y Guadalajara tienen un "futuro común, una historia compartida", y ha dicho que el actual momento de polarización las ciudades son las que dan respuesta a retos como el cambio climático, la movilidad, la vivienda o los cuidados de las personas.

En el mismo acto, se ha formalizado el memorándum de entendimiento entre las dos ciudades, un acuerdo que profundiza en una relación iniciada en 1998, cuando se firmó el primer documento con el objetivo de trabajar en temas urbanísticos y de rehabilitación.

El acuerdo rubrica la voluntad de intercambiar conocimiento y trabajar conjuntamente en los ámbitos de ordenación territorial y desarrollo urbano, gestión integral de residuos, emprendeduriá, bibliotecas, políticas de movilidad y la colaboración entre las Film Comission.