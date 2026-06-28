Collboni recibe a los participantes del Congreso Internacional de Arquitectura UIA 2026

La bienvenida en el Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha recibido este domingo a los participantes del Congreso Internacional de Arquitectura UIA 2026 que se hará la próxima semana, junto a los tenientes de alcaldía Laia Bonet y Albert Batlle y a la arquitecta jefa municipal, Maria Bohigas.

En el Saló de Cent, ha agradecido la implicación del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) y de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) para que Barcelona sea sede por segunda vez, treinta años después de la I edición, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Les ha explicado que, para este congreso, la ciudad se enfoca en el ámbito metropolitano, sobre todo el Besòs, donde la inauguración se hará en el edificio de las Tres Xemeneies, "que se quiere reinterpretar para nuevos usos vinculados a la economía sostenible".

Lo ha enmarcado en una estrategia de transformación de la ciudad para 2035 que incluye Montjuïc, las estaciones de la Sagrera y la Marina, y transformar la línea de costa, "con una inversión prevista superior a la de los Juegos Olímpicos".

Les ha dicho además que las ciudades no pueden afrontar solas la crisis climática, ha reivindicado equilibrar tecnología y humanismo ante la IA, y ha añadido que el éxito de una ciudad implica garantizar que su gente pueda vivir en ella, algo en lo que ha implicado también una arquitectura que lo favorezca.