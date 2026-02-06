Collboni y Riba (ERC) destacan el papel de la educación en la construcción del proyecto europeo

Collboni y Riba presiden la entrega de acreditaciones junior del PE a alumnos de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la eurodiputada de ERC, Diana Riba, han destacado el papel de la educación en la construcción del proyecto de la Unión Europea y en la defensa de los valores comunitarios.

Lo han dicho este viernes durante la entrega de acreditaciones como "embajadores junior" del Parlamento Europeo a 144 alumnos de 4 escuelas de la ciudad: Escola del Treball, Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi, Col·legi Sant Gabriel y Escola Pia Nostra Senyora.

Collboni ha ensalzado los valores de la UE en un contexto internacional en pleno auge de "discursos que lo único que hacen es fomentar el odio al diferente", por lo que ha hecho un llamamiento a los estudiantes a ejercer de verdaderos activistas europeos.

"Tendréis la responsabilidad de formar parte de la sociedad del futuro, necesitamos seguir pedaleando desde una ciudad como Barcelona que siempre ha sido profundamente europea", ha señalado el alcalde.

En concreto, ha pedido a los alumnos defender el diálogo con la gente que piensa diferente, poniendo en valor el "común denominador" que representan los valores de la Unión para construir, en sus palabras, un mundo mejor.

DIANA RIBA

Por su parte, Riba ha sostenido que "sin una educación en el centro no puede existir una democracia sólida", especialmente en tiempos difíciles en los que la polarización y los discursos autoritarios y reaccionarios cargan contra Europa.

"Sabemos que la UE no es perfecta, pero sí sabemos que es un proyecto vivo, en transformación, y no es un proyecto lejano, sino que también se moldea desde Barcelona", ha afirmado la eurodiputada, que ha emplazado a los jóvenes a buscar un futuro de luz en medio de las narrativas que intentan sumir el mundo en la oscuridad, textualmente.