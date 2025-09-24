Collboni, Rull y Dalmau encabezan la comitiva de la Mercè tras asistir a la misa

La comitiva de la Mercè con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del Parlament, Josep Rull; el conseller de Presidencia, Albert Dalmau y la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet - EUROPA PRESS - ALBERTO PAREDES

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del Parlament, Josep Rull y el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, han encabezado este martes la comitiva de la Mercè desde la basílica de la Mercè hasta el Ayuntamiento, acompañados por la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, y concejales del consistorio.

La comitiva ha salido de la basílica hacia las 12 al acabar la misa, oficiada por el cardenal arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, y a la que han asistido también el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.

Los asistentes a la basílica se han encontrado fuera con los concejales de ERC y BComú, que no han ido a la misa, sino directamente a la comitiva popular.

LLEGADA AL AYUNTAMIENTO

Con una treintena de músicos, la Banda Municipal de Barcelona ha abierto camino en la calle Regomir hasta alcanzar la plaza Regomir y llegar al Ayuntamiento sobre las 12.30.

La comitiva también ha estado acompañada por una representación de la cultura popular de la ciudad, con gigantes, cabezudos y el Àliga de Barcelona.

La comitiva se ha abierto camino hacia el consistorio, rodeada de la multitud que esperaba para escuchar a la Banda Municipal y observar de cerca a los gigantes y cabezudos.