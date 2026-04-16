Collboni y Teresa Ribera abordan la situación de la vivienda en una reunión en Barcelona

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha recibido este jueves por la tarde en el Ayuntamiento de Barcelona a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y han abordado la situación de la vivienda a escala europea y las acciones que se están desarrollando tanto en la capital catalana como desde la Comisión Europea.

En un comunicado, el consistorio ha afirmado que ambos han compartido su "preocupación" por el problema de la vivienda en la Unión Europea y han puesto en común las estrategias e iniciativas que se están ejecutando por parte de ambas administraciones.

En este sentido, Collboni le ha trasladado a la vicepresidenta la decisión de no renovar las licencias de los pisos turísticos en noviembre de 2028.

Además, han hablado del Plan Europeo de Vivienda Asequible y de la próxima publicación del Affordable Housing Act, así como de las negociaciones del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea con la voluntad de que contemple fondos para vivienda que lleguen de forma ágil a las ciudades.

También han comentado los avances de la alianza de grandes ciudades europeas, Mayors for Housing, y de propuestas como la asignación y gestión directa de fondos europeos para las ciudades.