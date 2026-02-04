Collboni ve una "medida necesaria y valiente" prohibir las redes sociales a los menores de 16 años

Collboni abre el European Latin Forum en el marco del ISE - EUROPA PRESS

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado la medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, que ha calificado de "necesaria y valiente".

Lo ha dicho en en la apertura del European Latin Forum, celebrado en el marco del Integrated Systems Europe (ISE) que se celebra hasta el viernes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, junto al presidente de la feria, Mike Blackman, y el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat, Albert Tort.

Según Collboni, la prohibición "sitúa la responsabilidad con el bienestar y la salud mental de los jóvenes y adolescentes como una prioridad" y ha a defendido que acotar la tecnología no va en contra del avance.

"Establecer límites claros no es ir en contra de la tecnología, sino avanzar en un ecosistema digital, maduro, ético, humano y que se responsabiliza de la educación y de la protección de los menores", ha argumentado el alcalde.

Sánchez explicó este martes que, junto a la prohibición, el Gobierno implementará varias medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos de odio e ilegales, que se aprobarán la semana que viene en el Consejo de Ministros.