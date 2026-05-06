El Col·lectiu Primer d'Octubre pide a ERC investigar a Rufián por sus actos del frente de izquierdas

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián - Matias Chiofalo - Europa Press

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Col·lectiu Primer d'Octubre, formado por militantes críticos de ERC, han presentado una "denuncia formal" ante la comisión de garantías del partido para que investigue al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, por una posible vulneración de los estatutos del partido por sus actos a favor de un frente común de izquierdas españolas de cara a las elecciones generales de 2027.

"Las actuaciones políticas recientes de Rufián se alejan de forma evidente de los posicionamientos oficiales del partido y no responden a decisiones adoptadas por los órganos competentes", han señalado en un comunicado este miércoles.

Alegan que estas acciones no son "puntuales, sino que formarían parte de una estrategia propia orientada a impulsar un espacio político de ámbito estatal al margen del proyecto" de ERC.

El texto registrado apunta a que, a través de intervenciones públicas e iniciativas políticas, Rufián "estaría promoviendo una posible confluencia con otras fuerzas políticas españolas sin mandato orgánico ni debate interno previo", lo que, según los denunciantes, podría suponer una alteración sustancial del proyecto político del partido.

El colectivo considera que esta conducta podría vulnerar gravemente los estatutos y el código ético de ERC, especialmente en lo que se refiere al deber de lealtad, la disciplina democrática interna y la obligación de someter las decisiones estratégicas a los órganos del partido.

LA SITUACIÓN CREA "CONFUSIÓN"

Alertan de que esta situación genera "confusión entre la militancia y el electorado" y perjudica la credibilidad de la organización y, entre las medidas solicitadas, piden que se abra una investigación formal y que, de confirmarse las irregularidades, se adopten las medidas disciplinarias pertinentes.

También proponen, como medida cautelar, la limitación temporal de las funciones representativas de Rufián, incluida su retirada como portavoz de ERC en el Congreso mientras se resuelve el procedimiento.

Los firmantes reclaman "transparencia en el proceso y el derecho de la militancia a ser informada de los resultados, al tiempo que reiteran su compromiso con los valores fundacionales del partido, la coherencia política y el respeto a la voluntad democrática interna".