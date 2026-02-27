El Col·legi d'Economistes alerta de la "brecha de precios" entre España y la eurozona

Archivo - Fachada del Col·legi d'Economistes de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) ha alertado este viernes de la "brecha de precios" entre España y la eurozona, tras conocer los datos del IPC adelantado de febrero, situado en el 2,3% y que rompe con la tendencia bajista --de cinco décimas-- mostrada en enero en comparación a la registrada en diciembre (2,9%).

La entidad colegial vincula esta dinámica por el comportamiento bajista de los precios de la electricidad y por el impacto alcista de los de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, restaurantes y servicios de alojamiento, y de los alimentos y bebidas no alcohólicas, según ha informado en un comunicado.

El decano del CEC, Carles Puig de Travy, ha valorado que los datos adelantados del IPC de febrero "rompen la tendencia a la baja de la inflación que mostraron en enero y mantienen a España relativamente alejada de los precios de los países del entorno".

"Hay que analizar el por qué de la brecha de precios entre España y la eurozona, dado que esto afecta a nuestra competitividad y, por otra parte, deteriora los niveles de renta real de las familias", ha alertado.

Desde el CEC también han instado a "estar atentos a la influencia que el alza del petróleo de las últimas semanas en los mercados internacionales puede tener en la evolución del IPC en los próximos meses".