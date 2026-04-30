El Col·legi d'Economistes alerta de la "marcha negativa" del sector exterior en el primer trimestre

Archivo - Fachada del Col·legi d'Economistes de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ha alertado de la "marcha negativa" del sector exterior en el primer trimestre del año, en un comunicado este jueves.

Por otro lado, ha destacado la "evolución positiva" de la economía española en los últimos meses, tras la publicación de los datos sobre la Contabilidad Nacional Trimestral, que señalan un aumento del 0,6% intertrimestral en el Producto Interior Bruto (PIB) español.

"Los datos presentados confirman la continuidad durante el primer trimestre de este año del buen comportamiento del mercado laboral", que tuvo un incremento del 2,8%, ha indicado el Col·legi.

El decano del ente, Carlos Puig de Travy, ha señalado que es necesario "estar atentos al comportamiento de los intercambios exteriores, claramente afectados por varios eventos internacionales".

Ha dicho que se debe estar vigilante a los "efectos del conflicto en Oriente Medio" y al impacto que pueda tener el paquete de medidas anticrisis aprobado en marzo.