El Col·legi d'Economistes celebrará el 5 Congrés d'Economia i Empresa en 2028

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ha anunciado que la quinta edición del Congrés d'Economia i Empresa se celebrará en 2028, en un comunicado este miércoles.

Ha explicado que este congreso es "el evento de referencia del debate económico y empresarial en Catalunya" y que reúne a profesionales, académicos y representantes del sector público y privado para reflexionar sobre el estado y las perspectivas de la economía.

El objetivo de la quinta edición será generar propuestas para avanzar hacia un modelo económico más competitivo, sostenible e inclusivo.

El decano del Col·legi d'Economistes, Carlos Puig de Travy, ha señalado que el encuentro es "esencial para seguir impulsando el pensamiento económico en Catalunya".

"Ante un entorno global en transformación, nos es necesario anticipar los cambios, fortalecer nuestras estructuras productivas y construir una economía preparada para crecer de forma sostenible y equilibrada", ha añadido.