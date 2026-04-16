El Col·legi d'Economistes reclama una "respuesta integral" a la pobreza infantil

Archivo - Fachada del Col·legi d'Economistes de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ha reclamado una "respuesta integral" para romper la cronificación de la pobreza infantil, informa en un comunicado este jueves.

Lo ha hecho en el marco del acto 'La cronificación de la pobreza, el caso de la pobreza infantil. Medidas aplicables, su resultado y propuestas de futuro', en el que se ha recordado que el 25% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, cifra que llega al 36% en el caso de los menores.

La entidad ha lamentado que el crecimiento económico "ya no garantiza una mejor distribución de las oportunidades ni una reducción automática de las desigualdades".

El decano del Col·legi, Carlos Puig de Travy, ha señalado que la pobreza "es el resultado de la falta de decisiones y debe ser corregida con políticas más valientes, coherentes y bien coordinadas".

Para ello, ha subrayado la necesidad de generar empleo de más calidad, con salarios dignos que permitan sostener proyectos de vida estables".