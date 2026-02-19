El Col·legi d'Infermers de Barcelona pide "rebajar la confrontación" durante la huelga de médicos

Archivo - Profesional sanitario traslada una cama móvil en la Unidad de Cuidados Intensivos –UCI- del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha pedido "rebajar la confrontación" durante la huelga de médicos, y ha lamentado que durante los días de movilización se han difundido mensajes sobre los enfermeros con un relato de confrontación entre profesionales.

En un comunicado este jueves, el Col·legi ha sostenido que este enfoque "es reduccionista y perjudicial, porque erosiona la confianza en los equipos asistenciales y desvía el foco de lo que realmente importa, que es garantizar la mejor asistencia posible".

El COIB ha criticado que "en espacios mediáticos de alta audiencia se hayan emitido declaraciones que desacreditan a las enfermeras o presentan la evolución profesional como una amenaza", y han subrayado que las enfermeras reivindican mejoras de condiciones sin compararse con otras profesiones ni pidiendo que nadie pierda derechos.