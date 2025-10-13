El Col·legi Notarial de Catalunya recomienda fotografiar los desperfectos causados por las lluvias

Archivo - Un repartidor en moto durante la tormenta, a 30 de octubre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España), en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi Notarial de Catalunya recomienda a los ciudadanos que hagan fotografías de los desperfectos ocasionados por las importantes lluvias que afectan el sur de Tarragona este lunes para acreditar su existencia, según ha informado en un comunicado.

Además, asegura de que el Notariat está trabajando en una plataforma telemática para que los afectados puedan obtener de manera gratuita sus actas notariales.

Desde el Colegio informan de que la plataforma estará operativa en la Sede Electrónica Notarial y que permitirá --desde cualquier dispositivo o notaría-- protocolizar sin coste alguno estas fotografías para que los afectados dispongan de un documento fehaciente que les permitirá gestionar indemnizaciones o ayudas.