El Col·legi de Periodistes amplía su programa EduMèdia a alumnos de educación primaria

Imagen de archivo de un taller de EduMèdia. - COL·LEGI DE PERIODISTES

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha ampliado su programa EduMèdia al alumnado de 5 y 6 de educación primaria, con el objetivo de proporcionar herramientas para comprender cómo se crea y circula la información, identificar las fuentes y despertar conciencia crítica.

La nueva línea, que comenzará con una prueba piloto de 20 talleres hasta este diciembre, amplía el alcance de un programa hasta ahora destinado a ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, informa el Col·legi en un comunicado de este viernes.

La ampliación responde a una petición de la comunidad educativa, que detecta como el acceso a los dispositivos digitales y a los contenidos en línea "forma parte de la vida cotidiana de los niños antes de entrar a educación secundaria, una etapa en la que todavía están construyendo las bases para interpretar lo que ven, leen y comparten".

Las sesiones tendrán una duración de entre 60 y 90 minutos y se desarrollarán de forma presencial, impartidos por periodistas colegiados y formados en la materia.

Los preadolescentes trabajarán con herramientas vinculadas al oficio periodístico, la verificación de fuentes y el análisis crítico de la información.