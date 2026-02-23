El Col·legi de Periodistes ofrece 20 talleres de educación mediática en centros cívicos catalanes

Uno de los talleres del programa - COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA

LLEIDA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha impulsado el III programa 'EduMèdia: Com detectem les informacions falses?', que ofrecerá 20 talleres de educación mediática en centros cívicos de toda Catalunya, el "doble" que en las últimas ediciones.

Con el apoyo de la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, el programa ha comenzado este lunes en el Centre Cívic i Comunitari Balaguer-Eixample, en Balaguer (Lleida), y próximamente se ofrecerá en el Centre Cívic Magòria de Barcelona y en el Frederica Montseny de Manlleu (Barcelona), informa el Col·legi en un comunicado.

Los talleres ofrecen herramientas prácticas para "identificar los contenidos manipulados, entender las dinámicas de divulgación de los rumores y adquirir criterios de verificación" y, a través de ejemplos reales, los participantes aprenderán a contrastar fuentes, analizar mensajes sospechosos e interpretar la información de forma crítica.