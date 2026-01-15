Colonial vende a Vitrubio un edificio de oficinas en Madrid por 27 millones

Edificio de oficinas ubicado en el número 37 de la calle Ramírez de Arellano de Madrid. - COLONIAL

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Colonial ha cerrado la venta a Vitrubio de un edificio de oficinas ubicado en la zona de Arturo Soria de Madrid por 27 millones de euros, han explicado fuentes cercanas a la operación a Europa Press.

Según ha adelantado este jueves 'El Confidencial', el edificio está ubicado en el número 37 de la calle Ramírez de Arellano y cuenta con una superficie sobre rasante de unos 6.000 metros cuadrados, distribuidos en ocho plantas, con zona de párquing.

La operación está enmarcada en la estrategia de desinversión de activos no estratégicos de Colonial en Madrid, centrada en edificios de tamaño pequeño y fuera del centro de la ciudad.

El inmueble fue totalmente rehabilitado en 2004, momento en el que fue alquilado como sede de Gamesa --ahora Siemens Gamesa--, que cuenta con un contrato a largo plazo.

Por su parte, Vitrubio sigue con la estrategia de aumentar el tamaño de su cartera con adquisiciones y absorciones de otras sociedades.